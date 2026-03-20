Безпілотники стануть "розумнішими": Україна запускає проєкт із німецькою компанією

Розширення можливостей дронів

У рамках співпраці планується об'єднати платформи Pegasus Arms з технологіями німецької компанії.

Це має посилити функціональність безпілотних систем, що застосовуються в бойових умовах. Основний акцент зроблено на розвідці та виявленні загроз до початку активної фази бойових дій.

Етапи реалізації проєкту

Сторони визначили початкові кроки, включно з розробкою концепції, тестуванням рішень, налаштуванням пілотної системи та її перевіркою. Ці етапи спрямовані на перехід від ідеї до практичного застосування.

Заява керівника компанії

Директор Pegasus Arms Ілля Самошкін підкреслив, що інтеграція нових технологій розширить можливості дронів.

"Інтеграція рішень світового класу від Rohde & Schwarz відкриває абсолютно нові можливості для наших безпілотних систем", - зазначив він.

"Оснащення передовими системами від Rohde & Schwarz розширить можливості наших безпілотників. Наприклад, Pegasus Arms 25 тепер не тільки перевозить корисне навантаження з пункту А в пункт Б, а й отримає нові функції, які стануть неприємним сюрпризом для ворога".

Нові функції безпілотників

Йдеться про важкий ударний безпілотник Pegasus Arms 25, який використовується для логістики та виконання бойових завдань.

Після інтеграції він може отримати додаткові можливості, пов'язані з виявленням цілей та електронною підтримкою.

Застосування на фронті

Компанія повідомила, що її техніка вже активно використовується: на полі бою задіяно понад 1500 важких безпілотників.

Вони застосовуються різними підрозділами Сил оборони України, зокрема проти бронетехніки та інших військових цілей.

Роль технологій розвідки

Очікується, що нова співпраця дасть змогу розширити функції дронів за межі ударних і логістичних завдань.

Системи повітряної розвідки здатні виявляти сигнали, відстежувати цілі та забезпечувати раннє попередження про загрози.

Електронна підтримка включає моніторинг випромінювань, що допомагає виявляти ворожі системи зв'язку та управління.

Перспективи розвитку

Інтеграція таких рішень дасть змогу використовувати їх ближче до лінії фронту, прискорюючи реакцію і знижуючи залежність від більш вразливих засобів.

Партнерство відображає тенденцію сучасної війни, де безпілотники застосовуються не тільки для ударів, а й для розвідки та радіоелектронної боротьби.

Співпраця також відповідає планам Pegasus Arms щодо розширення функціональності дронів і розвитку технологій протидії.

У компанії зазначають, що цей напрям залишається одним із ключових пріоритетів на 2026 рік.