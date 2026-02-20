Airbus помог создать уникальный дрон для Украины
Новое поколение дронов-мишеней получает боевые возможности: немецкая компания представила RAT, который может быть адаптирован под нужды Украины, сочетая тестирование систем и потенциальное применение в ударных операциях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS.
Дрон-мишень RAT: быстрая разработка и международное сотрудничество
Немецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Quantum Systems впервые публично продемонстрировал дрон-мишень RAT (Red Air Target) на Мюнхенской конференции по безопасности с 16 по 18 февраля.
Проект был реализован в тесном сотрудничестве с авиационным гигантом Airbus Defence and Space и потребовал всего шесть недель с момента концепции до первого полета, что отмечается как рекордные сроки для подобных разработок.
Преимущества и планы производства
По словам генерального директора Quantum Systems, дрон сочетает низкую стоимость и возможность массового производства, а заказы на него станут доступны с конца второго квартала текущего года.
RAT будет использоваться для экономически эффективного тестирования программного обеспечения и интеграции CCA, выступая в роли "верного ведомого" дрона для испытаний систем управления и контроля MOSAIC.
Потенциал ударного применения
Как отмечает издание, RAT имеет визуально аналогичную модификацию с боевой частью, созданную под потребности Украины.
Во время визита украинской делегации на первое совместное предприятие Quantum Frontline Industries демонстрировался вариант дрона с ливреей украинских ВВС, что позволяет предположить его трансформацию в "миддл-страйк" беспилотник.
Технические детали
Дрон запускается с катапульты и оснащается реактивным двигателем, способным развивать скорость до 450 км/ч.
Тактико-технические характеристики остаются закрытой информацией, однако использование RAT для тестирования и возможного ударного применения подчеркивает гибкость платформы.
История трансформации дронов-мишеней в ударные устройства уже знакома Украине: ранее аналогичные разработки позволяли адаптировать MQM-178 Firejet и Ту-143 "Рейс" для боевых задач.
