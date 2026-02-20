ua en ru
Пт, 20 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Airbus помог создать уникальный дрон для Украины

Украина, Пятница 20 февраля 2026 02:15
UA EN RU
Airbus помог создать уникальный дрон для Украины Фото: дрон (facebook.com MinistryofDefenceUA)
Автор: Никончук Анастасия

Новое поколение дронов-мишеней получает боевые возможности: немецкая компания представила RAT, который может быть адаптирован под нужды Украины, сочетая тестирование систем и потенциальное применение в ударных операциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS.

Читайте также: РФ вывела на фронт новую кустарную РСЗО "Культиватор": что о ней известно

Дрон-мишень RAT: быстрая разработка и международное сотрудничество

Немецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Quantum Systems впервые публично продемонстрировал дрон-мишень RAT (Red Air Target) на Мюнхенской конференции по безопасности с 16 по 18 февраля.

Проект был реализован в тесном сотрудничестве с авиационным гигантом Airbus Defence and Space и потребовал всего шесть недель с момента концепции до первого полета, что отмечается как рекордные сроки для подобных разработок.

Преимущества и планы производства

По словам генерального директора Quantum Systems, дрон сочетает низкую стоимость и возможность массового производства, а заказы на него станут доступны с конца второго квартала текущего года.

RAT будет использоваться для экономически эффективного тестирования программного обеспечения и интеграции CCA, выступая в роли "верного ведомого" дрона для испытаний систем управления и контроля MOSAIC.

Потенциал ударного применения

Как отмечает издание, RAT имеет визуально аналогичную модификацию с боевой частью, созданную под потребности Украины.

Во время визита украинской делегации на первое совместное предприятие Quantum Frontline Industries демонстрировался вариант дрона с ливреей украинских ВВС, что позволяет предположить его трансформацию в "миддл-страйк" беспилотник.

Технические детали

Дрон запускается с катапульты и оснащается реактивным двигателем, способным развивать скорость до 450 км/ч.

Тактико-технические характеристики остаются закрытой информацией, однако использование RAT для тестирования и возможного ударного применения подчеркивает гибкость платформы.

История трансформации дронов-мишеней в ударные устройства уже знакома Украине: ранее аналогичные разработки позволяли адаптировать MQM-178 Firejet и Ту-143 "Рейс" для боевых задач.

Напоминаем, что над Киевом укрепляется система противовоздушной обороны: Виталий Кличко передал Национальной гвардии Украины свыше 600 специализированных дронов, которые будут действовать в роли мобильного ПВО, позволяя выявлять и нейтрализовать вражеские цели без расхода ограниченных ракетных ресурсов.

Отметим, что в России продолжается разработка морских беспилотников для потенциального массированного удара, однако по данным Главного управления разведки, их системного и эффективного применения с ощутимым боевым результатом пока не зафиксировано.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Дрони
Новости
Трамп признался, что ошибался насчет завершения войны в Украине
Трамп признался, что ошибался насчет завершения войны в Украине
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"