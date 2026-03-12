Украинские инженеры создали "сетевую пушку" против FPV-дронов: как работает система Chipa

Украинская компания BlueBird Tech представила новое средство борьбы с дронами малого радиуса действия. Речь идет о сетевой установке Chipa, предназначенной для перехвата ударных FPV-дронов на короткой дистанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defence-Blog.

Как работает система Chipa

Устройство запускает специальную сеть, которая раскрывается в воздухе и запутывает пропеллеры беспилотника. В результате аппарат теряет подъемную силу и падает еще до того, как может нанести удар.

По данным разработчиков, размер сети составляет примерно три на три метра. После выстрела она раскрывается и захватывает приближающийся дрон.

Эффективная дистанция перехвата достигает около 25 метров. На таком расстоянии оператор может навести установку и произвести запуск сети, чтобы остановить беспилотник.

Быстрая подготовка к использованию

В компании отмечают, что система рассчитана на максимально быстрое применение. Для запуска оператору необходимо извлечь предохранительную шпильку, навести установку на цель и нажать на спуск.

Весь процесс занимает всего несколько секунд, что важно в ситуации, когда дрон уже находится в зоне видимости.

Преимущества перед другими методами

В отличие от огнестрельного оружия или средств радиоэлектронной борьбы, установка Chipa не использует радиосигналы и не требует глушения каналов управления.

По словам разработчиков, система работает механически и не создает радиопомех во время применения. Благодаря этому устройство не раскрывает позицию оператора с помощью электронных излучений.

Кроме того, такой способ перехвата уменьшает риск разлета опасных осколков. При поражении дрона из стрелкового оружия возможен разлет фрагментов, тогда как захват беспилотника сетью позволяет обезвредить его более контролируемым способом.

"Последняя линия защиты" от дронов

В компании называют Chipa средством "последней линии обороны". Оно предназначено для ситуаций, когда FPV-дрон уже преодолел другие защитные меры и приближается к солдатам, технике или позициям.

"В ситуации, когда дроны FPV стали одним из ключевых средств нападения, решения для перехвата на близком расстоянии становятся критически важными", – заявили инженеры BlueBird Tech.

"BlueBird Tech постоянно работает над созданием эффективных средств защиты жизни украинских военнослужащих".

Почему FPV-дроны стали проблемой

FPV-дроны сегодня считаются одним из наиболее распространенных средств атаки в войне между Украиной и Россией.

Изначально такие квадрокоптеры использовались для гонок и любительских полетов, однако позже их начали адаптировать для доставки взрывных зарядов.

Низкая стоимость, высокая маневренность и возможность летать на небольшой высоте делают такие аппараты сложными целями для традиционных систем противовоздушной обороны.

Кроме того, дроны способны заходить на цель с неожиданных направлений и проникать в ограниченные пространства.