Ситуация с безопасностью в Европе остается напряженной, - командующий армией Литвы

Несмотря на смерть лидера частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина, ситуация с безопасностью в Европе остается напряженной.

Об этом заявил командующий Литовской армией генерал Вальдемарас Рупшис, передает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Отвечая на вопрос, изменится ли ситуация с безопасностью в Литве из-за смерти Пригожина, Рупшис отметил, что как в их стране, так и во всей Европе эта ситуация остается напряженной из-за войны в Украине.

"В Украине идет интенсивная война, видно, что она затянется", - отметил он.

По словам Рупшиса, несмотря на напряженную ситуацию в безопасности, Литва должна продолжать развивать свои мощности и быть готовой к сдерживанию России.

"Положение с безопасностью действительно напряженное, но мы должны смотреть, что будет дальше, должны смотреть на перспективу, на развитие наших мощностей, как восстановить мощности и быть готовыми к сдерживанию России, а в случае необходимости и к обороне", - добавил он.

Угроза со стороны "Вагнера"

После неудачного бунта Пригожина и фактического выдворения "вагнеровцев" в Беларусь, наемники начали представлять угрозу для соседних европейских стран. Так, ГУР МО Украины называло провокации одной из главных задач для боевиков, такого же мнения придерживались и Польша с Литвой.

Недавно самолет с Пригожиным на борту разбился в России - сегодня Следственный комитет РФ якобы подтвердил его смерть. Однако, по словам самопровозглашенного белорусского диктатора Александра Лукашенко, наемники останутся в Беларуси.

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