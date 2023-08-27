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Безпекова ситуація в Європі залишається напруженою, - командувач армії Литви

Неділя 27 серпня 2023 23:49
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Безпекова ситуація в Європі залишається напруженою, - командувач армії Литви Фото: командувач Литовською армією, генерал Вальдемарас Рупшис (kariuomene.kam.lt)
Автор: Антон Малиновський

Незважаючи на смерть лідера приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина, безпекова ситуація в Європі залишається напруженою.

Про це заявив командувач Литовською армією, генерал Вальдемарас Рупшис, передає РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Відповідаючи на запитання чи зміниться безпекова ситуація в Литві через смерть Пригожина, Рупшис зазначив, що як в їхній країні, так і у всій Європі ця ситуація залишається напруженою через війну в Україні.

"В Україні триває інтенсивна війна, видно, що вона затягнеться", - зазначив він.

За словами Рупшиса, незважаючи на напружену безпекову ситуацію, Литва має продовжувати розвивати свої потужності і бути готовою до стримування Росії.

"Становище з безпекою насправді напружене, але ми повинні дивитися, що буде далі, повинні дивитися на перспективу, на розвиток наших потужностей, як відновити потужності і бути готовими до стримування Росії, а в разі потреби і до оборони", - додав він.

Загроза зі сторони "Вагнера"

Після невдалого бунту Пригожина і фактичного видворення "вагнерівців" до БІлорусі, найманці почали становити загрозу для сусідніх європейських країн. Так, ГУР МО України називало провокації однією з головних задач для бойовиків, такої ж думки притримувались і Польща з Литвою.

Нещодавно літак з Пригожиним на борту розбився в Росії - сьогодні Слідчий комітет РФ нібито підтвердив його смерть. Однак, за словами самопроголошеного білоруського диктатора Олександра Лукашенка, найманці залишаться в Білорусі.

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