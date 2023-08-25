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Останутся ли "вагнеровцы" в Беларуси после смерти Пригожина: ответ Лукашенко

Минск, Пятница 25 августа 2023 16:41
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Останутся ли "вагнеровцы" в Беларуси после смерти Пригожина: ответ Лукашенко Фото: Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Наемники частной военной компании "Вагнера" якобы продолжат дислоцироваться в Беларуси, несмотря на возможную смерть основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул первого".

"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер", - рассказал диктатор.

Он также объяснил спутниковые снимки демонтажа лагеря "вагнеровцев" в Беларуси тем, что там якобы убирают лишние палатки, поскольку их слишком много. Сейчас там "остается ядро наемников", потому что часть уехала в отпуск, добавил Лукашенко.

"Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", - рассказал самопровозглашенный президент.

Что предшествовало

Напомним, 23 августа вечером в Тверской области упал бизнес-джет. Позже в сети начали писать о том, что он принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.

Все 10 человек, которые находились в самолете во время падения, погибли.

Росавиация обнародовала список пассажиров, в который вошел и сам Пригожин. Факт его смерти пока официально не подтвердили.

Более детально об инциденте можете узнать в материале РБК-Украина.

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Александр Лукашенко Беларусь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин Вагнеровцы
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