Бесплатный эвакуационный поезд запускают из Сум в Ужгород: как выехать из приграничья
Жители приграничных громад Сумской области смогут воспользоваться бесплатным эвакуационным поездом в Ужгород. Соответствующее решение приняло государство на фоне постоянных вражеских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской ОВА Олега Григорова.
Когда отправляется поезд
Эвакуационный рейс будет курсировать еженедельно поездом №45 "Сумы - Ужгород". Услуга бесплатная. Ближайшие даты отправления:
- 30 июня;
- 8, 14, 22 и 28 июля.
Поезд будет останавливаться на ключевых станциях - от Киева до Закарпатья, что позволяет пассажирам комфортно добраться до безопасных регионов.
Как попасть на рейс
Списки желающих формируются в транзитном центре. Детали можно узнать по телефону 099 302 52 50 или обратившись в органы соцзащиты в своей громаде.
"Тем, кто вынужден выезжать из приграничья из-за войны, государство оказывает поддержку и возможность безопасного переезда", - отметил Григоров.
Ситуация в Сумской области
20 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы не ставил целью оккупацию Сум, но "не исключает" такого сценария.
После этого президент Владимир Зеленский сообщил, что провел Ставку Верховного главнокомандующего. По его словам, был заслушан детальный доклад по ситуации на фронте, в частности в Сумской области и приграничной зоне.
Аналитики DeepState ранее сообщали, что россияне могли занять село Локня на Сумщине. Враг также расширял контроль в приграничной полосе области.
Впрочем, по состоянию на 24 июня на Сумском направлении наблюдается существенное уменьшение боевой активности армии РФ. Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, оккупанты до сих пор действуют в районах Юнаковской и Хотинской громад, но общая интенсивность атак заметно снизилась.
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