Бесплатное образование и стипендия: в КПИ объявили новый набор для ветеранов

В КПИ имени Игоря Сикорского начали набор на второй поток "Ветеранской магистратуры". Ветераны и ветеранки смогут бесплатно получить инженерное образование в сфере протезирования и реабилитации, а также получать ежемесячную стипендию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КПИ.
Главное:
Второй набор "Ветеранской магистратуры" продлится на 2026-2027 учебный год. Программа будет реализована в КПИ имени Игоря Сикорского в рамках проекта "Будущее системы протезирования в Украине" при финансовой поддержке украинской IT-компании appflame и при содействии фонда Genesis for Ukraine.
Участники уже этой осенью смогут начать обучение по специальностям:
Программа объединяет обучение с практикой в современных лабораториях, где студенты будут работать с технологиями протезирования, ортезирования и реабилитационной инженерии.
Организаторы отмечают, что участникам будут полностью покрывать стоимость обучения за счет грантовой поддержки.
Кроме того, студенты будут получать ежемесячную стипендию от компании appflame. При необходимости им также предоставят места в общежитии КПИ с улучшенными условиями проживания.
Перед поступлением на магистратуру все кандидаты будут проходить месячный ознакомительный курс "Передовые технологии прикладной механики и биомедицинской инженерии". Он поможет получить базовые практические навыки и ознакомиться с будущей профессией.
После этого обучение на магистратуре будет длиться полтора года. Студенты будут овладевать 3D-сканированием, 3D-моделированием, аддитивным производством, проектированием и созданием инженерных решений для сферы протезирования.
Студенты будут изучать протезирование (фото: КПИ)
Первый набор стартовал в 2025 году. Тогда 29 ветеранов и ветеранок прошли ознакомительный курс, а еще 33 поступили на магистратуру .
Как отметила глава фонда Genesis for Ukraine Анастасия Кладова, за время реализации проекта в университете уже удалось создать доступные места для обучения и проживания, обновить материально-техническую базу и наладить партнерства.
Подать заявку могут ветераны и ветеранки, которые:
Прием заявок продлится до 27 июля.
Организаторы отмечают, что программа призвана помочь ветеранам получить новую профессию и развивать украинскую систему протезирования. Благодаря собственному опыту они лучше понимают потребности людей, которые проходят реабилитацию после ампутаций, и работать над созданием современных инженерных решений для них.
Напомним, в Украине стартовал набор на программу развития профессиональных навыков TVET в рамках проекта REMARKET. Ветераны, внутренне перемещенные лица и другие представители уязвимых категорий могут бесплатно или с частичной компенсацией пройти переподготовку или повысить квалификацию по востребованным на рынке труда профессиям.
РБК-Украина также рассказывало, что в Украине действует государственная программа ваучеров на обучение, которая позволяет ветеранам, ВПЛ, людям с инвалидностью и гражданам в возрасте 45+ бесплатно овладеть новой профессией или повысить квалификацию. Государство компенсирует стоимость обучения до 33 280 гривен, а воспользоваться ваучером можно в любом лицензированном учебном заведении.