Безкоштовна освіта та стипендія: у КПІ оголосили новий набір для ветеранів

Головне: Безкоштовна освіта: Ветерани та ветеранки зможуть безкоштовно отримати затребуваний фах у сфері протезування та реабілітації.

Ветерани та ветеранки зможуть безкоштовно отримати затребуваний фах у сфері протезування та реабілітації. Напрями підготовки: Студенти вивчатимуть 3D-сканування, 3D-моделювання, адитивне виробництво та проектування інженерних рішень для людей з ампутаціями.

Студенти вивчатимуть 3D-сканування, 3D-моделювання, адитивне виробництво та проектування інженерних рішень для людей з ампутаціями. Стипендія та житло: Учасникам повністю покривають вартість навчання за рахунок грантів, вони отримуватимуть стипендію та їм нададуть кімнати у гуртожитку.

Учасникам повністю покривають вартість навчання за рахунок грантів, вони отримуватимуть стипендію та їм нададуть кімнати у гуртожитку. Вступний курс: Перед початком магістратури всі кандидати пройдуть місячний ознайомчий курс, який допоможе опанувати базові інженерні навички та оцінити майбутню професію.

Перед початком магістратури всі кандидати пройдуть місячний ознайомчий курс, який допоможе опанувати базові інженерні навички та оцінити майбутню професію. Хто та доки може подати заявку: Програма розрахована на ветеранів зі статусом УБД, які вже мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра за будь-якою спеціальністю.

Які спеціальності можуть обрати ветерани

Другий набір "Ветеранської магістратури" триватиме на 2026-2027 навчальний рік. Програму реалізують у КПІ імені Ігоря Сікорського в межах проєкту "Майбутнє системи протезування в Україні" за фінансової підтримки української IT-компанії appflame та за сприяння фонду Genesis for Ukraine.

Учасники вже цієї осені зможуть розпочати навчання за спеціальностями:

"Біомедична інженерія";

"Прикладна механіка".

Програма поєднує навчання з практикою в сучасних лабораторіях, де студенти працюватимуть із технологіями протезування, ортезування та реабілітаційної інженерії.

Навчання, стипендія та гуртожиток

Організатори зазначають, що учасникам повністю покриватимуть вартість навчання за рахунок грантової підтримки.

Крім цього, студенти отримуватимуть щомісячну стипендію від компанії appflame. За потреби їм також нададуть місця у гуртожитку КПІ з покращеними умовами проживання.

Перед вступом на магістратуру всі кандидати проходитимуть місячний ознайомчий курс "Передові технології прикладної механіки та біомедичної інженерії". Він допоможе отримати базові практичні навички та ознайомитися з майбутньою професією.

Після цього навчання на магістратурі триватиме півтора року. Студенти опановуватимуть 3D-сканування, 3D-моделювання, адитивне виробництво, проєктування та створення інженерних рішень для сфери протезування.



Студенти вивчатимуть протезування (фото: КПІ)

Чому програму запускають вдруге

Перший набір стартував у 2025 році. Тоді 29 ветеранів і ветеранок пройшли ознайомчий курс, а ще 33 вступили на магістратуру.

Як зазначила очільниця фонду Genesis for Ukraine Анастасія Кладова, за час реалізації проєкту в університеті вже вдалося створити доступні простори для навчання й проживання, оновити матеріально-технічну базу та налагодити партнерства.

Для кого відкрито набір

Подати заявку можуть ветерани та ветеранки, які:

мають статус учасника бойових дій;

здобули ступінь бакалавра, спеціаліста або магістра за будь-якою спеціальністю.

Прийом заявок триватиме до 27 липня.

Організатори зазначають, що програма покликана допомогти ветеранам отримати нову професію та водночас розвивати українську систему протезування. Завдяки власному досвіду вони можуть краще розуміти потреби людей, які проходять реабілітацію після ампутацій, і працювати над створенням сучасних інженерних рішень для них.