Втікали від політичних репресій. Понад 23 тисячі білорусів попросили притулок у Польщі
Прес-секретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін розповів, що понад 23 тисячі громадян Білорусі попросили притулку в Польщі. Вони втекли з Білорусі від політичних репресій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
"З початку політичної кризи в Білорусі Польща постійно підтримує та захищає людей, що втікають з цієї країни від політичних переслідувань. З серпня 2020 року до 26 грудня 2021 року понад 23 000 білорусів приїхали до Польщі, просячи допомоги та захисту від репресій у своїй країні", - сказав Жарін.
Він уточнив, що з цієї кількості 12 тисяч громадян Білорусі в'їхали до Польщі на підставі візи, виданої з гуманітарних міркувань. А 3,4 тисячі людей заявили, що хочуть отримати міжнародний захист від Польщі. Також 7,4 тисяч громадян приїхали до Польщі в рамках програми "Польща. Ділова гавань".
"Щодня до Польщі потрапляє все більше жертв репресій у Білорусі", - підсумував Жарін і додав, що білоруси ставляться до Польщі, як до привабливої та безпечної території.
Нагадаємо, гостра фаза міграційної кризи на кордоні з Євросоюзу та Білорусі відступає. Проте не тільки в цьому полягає проблема, пов'язана з цією країною.