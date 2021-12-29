Втікали від політичних репресій. Понад 23 тисячі білорусів попросили притулок у Польщі

Прес-секретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін розповів, що понад 23 тисячі громадян Білорусі попросили притулку в Польщі. Вони втекли з Білорусі від політичних репресій.

"З початку політичної кризи в Білорусі Польща постійно підтримує та захищає людей, що втікають з цієї країни від політичних переслідувань. З серпня 2020 року до 26 грудня 2021 року понад 23 000 білорусів приїхали до Польщі, просячи допомоги та захисту від репресій у своїй країні", - сказав Жарін.

Він уточнив, що з цієї кількості 12 тисяч громадян Білорусі в'їхали до Польщі на підставі візи, виданої з гуманітарних міркувань. А 3,4 тисячі людей заявили, що хочуть отримати міжнародний захист від Польщі. Також 7,4 тисяч громадян приїхали до Польщі в рамках програми "Польща. Ділова гавань".

"Щодня до Польщі потрапляє все більше жертв репресій у Білорусі", - підсумував Жарін і додав, що білоруси ставляться до Польщі, як до привабливої ​​та безпечної території.