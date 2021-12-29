Бежали от политических репрессий. Более 23 тысяч белорусов попросили убежище в Польше
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин рассказал, что более 23 тысяч граждан Беларуси попросили убежища в Польше. Они бежали с Беларуси от политических репрессий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
"С начала политического кризиса в Беларуси Польша постоянно поддерживает и защищает людей, бегущих из этой страны от политических преследований. С августа 2020 года по 26 декабря 2021 года более 23 000 белорусовприехали в Польшу, прося помощи и защиты от репрессий в своей стране", - сказал Жарин.
Он уточнил, что из этого числа 12 тысяч граждан Беларуси въехали в Польшу на основании визы, выданной по гуманитарным соображениям. А 3,4 тысячи человек заявили, что хотят получить международныю защиту от Польши. Также 7,4 тысячи граждан приехали в Польшу в рамках программы "Польша. Деловая гавань".
"Каждый день в Польшу попадает все больше жертв репрессий в Беларуси", - подытожил Жарин и добавил, что белорусы относятся к Польше, как к привлекательной и безопасной территории.
Напомним, острая фаза миграционного кризиса на границе с Евросоюза и Беларуси отступает. Однако не только в этом кроется проблема, связанная с этой страной.