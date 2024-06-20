"Без повестки пошел в ТЦК": Клименко рассказал, что его сын мобилизовался в армию

27-летний сын министра внутренних дел Украины Игоря Клименко добровольно мобилизовался в ряды Вооруженных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД в интервью Радио Свобода.
"Мой сын, когда ему исполнилось 27 лет в феврале, он сразу мобилизовался. Самостоятельно без повестки он пошел в ТЦК", - рассказал Клименко.
По его словам, это произошло еще до принятия нового закона о мобилизации.
"Мы еще не знали, какие будут изменения в правилах медицинского отбора. Он готовился к этому, честно говоря, ему трудно было из этой свободной жизни более-менее переходить в эту жизнь, в которую он сейчас попал", - добавил министр.
Напомним, 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. В частности, документ обязал военнообязанных украинцев обновить свои данные в течение 60 дней.
По словам президента Владимира Зеленского, мобилизация в Украине увеличилась после того, как закон вступил в силу.
Недавно сообщалось, что в Украине в мае мобилизовали такое же количество военнообязанных, как за последние полгода.
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