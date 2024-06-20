"Без повістки пішов у ТЦК": Клименко розповів, що його син мобілізувався до армії

27-річний син міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка добровільно мобілізувався до лав Збройних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Мій син, коли йому виповнилось 27 років у лютому, він одразу мобілізувався. Самостійно, без повістки він пішов у ТЦК", - розповів Клименко.
За його словами, це сталося ще до прийняття нового закону про мобілізацію.
"Ми ще не знали, які будуть зміни в правилах медичного відбору. Він готувався до цього, чесно кажучи, йому важко було з цього вільного життя більш-менш переходити в це життя, в яке він зараз попав", - додав міністр.
Нагадаємо, 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Зокрема, документ зобов'язав військовозобов'язаних українців оновити свої дані протягом 60 днів.
За словами президента Володимира Зеленського, мобілізація в Україні збільшилася після того, як закон набув чинності.
Нещодавно повідомлялося, що в Україні у травні мобілізували таку ж кількість військовозобов'язаних, як за останні пів року.
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