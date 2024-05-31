Зеленский: мобилизация в Украине увеличилась после обновления закона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции участников третьего саммита Украина - Северная Европа.

Как отметил президент, мобилизация в Украине не заканчивалась и является обязательной.

"Сегодня регистрация должна быть обязательной. Это цифровизация этого процесса, чтобы не было очень много разных реестров. Технологически сегодня есть возможность зарегистрироваться каждому человеку. Это не означает, что человек обязательно идет на фронт", - добавил он.

По его словам, все кто имеет мобилизационный возраст, обязаны обновить свои данные. Сегодня же это сделали уже более миллиона человек.

"Мобилизация как шла, так и идет. Правда скажу, после закона она, если честно, увеличилась", - отметил Зеленский.

Мобилизация в Украине

16 апреля президент подписал законопроект о мобилизации №10449, который содержал ряд изменений в сам процесс. Новые правила вступили в силу уже 18 мая. В частности, согласно нововведениям, все украинцы на воинском учете должны до 16 июля обновить личные данные, но есть и исключения.

Также недавно было запущено приложение "Резерв+", в котором можно войти в электронный кабинет военнообязанного.