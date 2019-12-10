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Макрон заявив про прогрес у відносинах

Новини » Політика     10.12.2019 - 00:39
Макрон заявив про прогрес у відносинах
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)

У Парижі почався брифінг за результатами нормандської зустрічі

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що під час зустрічі у нормандському форматі було досягнено прогрес у відносинах. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, під час брифінгу за результатами зустрічі у нормандському форматі в Парижі французький лідер повідомив, що у багатьої відносинах сторони досягли прогресу.

"У багатьох відносинах ми досягли прогресу", - заявив він.

Нагадаємо, раніше було опубліковано спільне ком'юніке за результатами нормандського саміту в Парижі. У документі, сторони зобов'язуються забезпечити повне і всебічне виконання угоди про припинення вогню на Донбасі до кінця 2019 року, а також підтримуватими розробку і оновлення плану розмінування територій Донбасу.

Також РБК-Україна писало, що під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі сторони домовилися про обмін полоненими між Україною та Росією. За даними джерела у Офісі президента, обмін полоненими має відбутися до 31 грудня 2019 року.

Крім того, повідомлялося про домовленість щодо продовження процесу розведення сил на Донбасі. Росія вимагала розведення сил відразу на всій лінії розмежування на Донбасі, але було вирішено, що розведення відбудеться лише на 3 ділянках.

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