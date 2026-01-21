Бессент резко прошелся по Европе: покупка российской нефти питает войну Путина

Бессент раскритиковал европейские страны за то, что в свое время они позволили России построить нефтепровод "Северный поток-2". Также он подверг ЕС критике за покупку российских энергоресурсов, в том числе нефти.

По словам американского министра, недальновидность Европы позволила российскому диктатору Владимиру Путину создать военный бюджет и финансировать свою войну против Украины.

Высказался Бессент также по вопросу торговых соглашений. По его словам, Европа, мол, сначала должна разрушить торговые барьеры внутри себя, а потом уже - внешние торговые барьеры.

"Европа - это регуляторное болото, построенное на бюрократии и наслоении правил, ограничивающих экономическую активность", - добавил он.