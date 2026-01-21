Бессент резко прошелся по Европе: покупка российской нефти питает войну Путина

Министр финансов США Скотт Бессент на фоне тарифных угроз президента Дональда Трампа Евросоюзу раскритиковал Европу за разрешение на построение "Северного потока-2" и покупку российских энергоресурсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бессента, которого цитирует британское издание The Guardian.
Бессент раскритиковал европейские страны за то, что в свое время они позволили России построить нефтепровод "Северный поток-2". Также он подверг ЕС критике за покупку российских энергоресурсов, в том числе нефти.
По словам американского министра, недальновидность Европы позволила российскому диктатору Владимиру Путину создать военный бюджет и финансировать свою войну против Украины.
Высказался Бессент также по вопросу торговых соглашений. По его словам, Европа, мол, сначала должна разрушить торговые барьеры внутри себя, а потом уже - внешние торговые барьеры.
"Европа - это регуляторное болото, построенное на бюрократии и наслоении правил, ограничивающих экономическую активность", - добавил он.
Отметим, что Трамп начал использовать тарифы в контексте своих попыток присоединить Гренландию к США. Недавно он объявил, что с 1 февраля для ряда европейских государств, которые поддерживают Данию в споре за Гренландию, будет введена 10% пошлина на все товары, которая возрастет до 25% в июне.
После этого анонса ряд европейских лидеров выступили с соответствующими заявлениями, в которых было сказано, что они готовы дать совместный ответ на тарифные угрозы Трампа. Во Франции заявили, что Трамп с помощью введения тарифов для европейских стран пытается ослабить и подчинить Европу.
Кроме этого, в Евросоюзе планируют остановить реализацию торгового соглашения между блоком и Соединенными Штатами. Также в планах Европы - ослабить поддержку доллара США и ввести против Соединенных Штатов контрпошлины.
Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это означает для Украины - читайте в материале РБК-Украина.