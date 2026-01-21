Бессент різко пройшовся по Європі: купівля російської нафти живить війну Путіна

Бессент розкритикував європейські країни за те, що свого часу вони дозволили Росії побудувати нафтопровід "Північний потік-2". Також він піддав ЄС критиці за купівлю російських енергоресурсів, в тому числі нафти.

За словами американського міністра, недалекоглядність Європи дозволила російському диктатору Володимиру Путіну створити військовий бюджет та фінансувати свою війну проти Україну.

Висловився Бессент також щодо питання торгівельних угод. За його словами, Європа, мовляв, спочатку повинна зруйнувати торгівельні бар'єри всередині себе, а потім вже - зовнішні торгівельні бар'єри.

"Європа - це регуляторне болото, побудоване на бюрократії та нашаруванні правил, що обмежують економічну активність", - додав він.