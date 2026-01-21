UA

Бессент різко пройшовся по Європі: купівля російської нафти живить війну Путіна

Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Міністр фінансів США Скотт Бессент на тлі тарифних погроз президента Дональда Трампа Євросоюзу розкритикував Європу за дозвіл на побудову "Північного потоку-2" та купівлю російських енергоресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Бессента, якого цитуэ британське видання The Guardian.

Бессент розкритикував європейські країни за те, що свого часу вони дозволили Росії побудувати нафтопровід "Північний потік-2". Також він піддав ЄС критиці за купівлю російських енергоресурсів, в тому числі нафти.

За словами американського міністра, недалекоглядність Європи дозволила російському диктатору Володимиру Путіну створити військовий бюджет та фінансувати свою війну проти Україну.

Висловився Бессент також щодо питання торгівельних угод. За його словами, Європа, мовляв, спочатку повинна зруйнувати торгівельні бар'єри всередині себе, а потім вже - зовнішні торгівельні бар'єри.

"Європа - це регуляторне болото, побудоване на бюрократії та нашаруванні правил, що обмежують економічну активність", - додав він.

Зазначимо, що Трамп почав використовувати тарифи в контексті своїх спроб приєднати Гренландію до США. Нещодавно він оголосив, що з 1 лютого для низки європейських держав, які підтримують Данію у суперечці за Гренландію, буде запроваджено 10% мито на всі товари, яке зросте до 25% в червні.

Після цього анонсу низка європейських лідерів виступили із відповідними заявами, в яких було сказано, що вони готові дати спільну відповідь на тарифні погрози Трампа. У Франції заявили, що Трамп за допомогою запровадження тарифів для європейських країн намагається послабити і підпорядкувати Європу.

Окрім цього, в Євросоюзі планують зупинити реалізацію торгової угоди між блоком та Сполученими Штатами. Також у планах Європи - послабити підтримку долара США та ввести проти Сполучених Штатів контрмита.

Як Трамп шантажує Європу тарифами і що це означає для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

