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Парламент Іраку прийняв відставку прем'єра

Новини » Політика     01.12.2019 - 17:54
Парламент Іраку прийняв відставку прем'єра
Фото: Адель Абдула Махді (ACMCU/Twitter)

Парламент схвалив відставку прем'єр-міністра країни Аделя Абдель Махді

Парламент Іраку сьогодні, 1 грудня, схвалив відставку прем'єр-міністра країни Аделя Абдель Махді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Aljazeera.

Повідомляється, що рішення прийнято у парламенті без голосування, оскільки процедура не передбачена конституцією країни. Спікер Мухаммед аль-Халбусі повідомив, що парламентарії звернуться до президента республіки Бархама Салеху, щоб він висунув кандидатуру нового прем'єр-міністра відповідно до 76-ї статті конституції Іраку.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді оголосив про свою відставку і подав відповідну заяву в парламент на тлі антиурядових акцій протесту в Багдаді і на півдні країни.

Так, через тиждень після того, як іракські силовики вбили більше 40 протестуючих, глава уряду Іраку подав у відставку. Офіційно про свою відставку Махді оголосив після екстреного засідання уряду, на якому міністри затвердили заяву і відставку ключових співробітників кабінету.

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