Глава уряду Іраку подав у відставку через протести

Фото: Адель Абдула Махді (ACMCU/Twitter)

Парламент розгляне відставку Махді на засідання 1 грудня

Прем'єр-міністр Іраку Адель Абдула Махді оголосив про свою відставку та подав відповідну заяву в парламент на фоні антиурядових акцій протесту в Багдаді та на півдні країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aljazeera.

Так, через тиждень після того, як іракські силовики вбили понад 40 протестувальників, глава уряду Іраку подав у відставку. Офіційно про свою відставку Махді оголосив після екстренного засідання уряду, на якій міністри затвердили заяву та відставку ключових співробітників кабінету.

Планується, що у неділю,1 грудня, іракський парламент збереться на засідання та ухвалить рішення щодо відставки глави уряду Махді.

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 листопада, глава уряду Іраку Адель Абдула Махді заявив, що планує подати у відставку на тлі загострення антиурядових акцій протесту в країні. Таку заяву він зробив після того, як понад 40 людей загинули в ході сутичок з силовиками в ніч на п'ятницю.

Як писало РБК-Україна, починаючи з 1 жовтня на акціях протесту в Іраку загинули понад 350 демонстрантів. При цьому, за даними комітету з прав людини при іракському парламенті, ще 15 тис. людей отримали поранення. Антиурядові протести охопили Басру, Ед-диванів, Кербелі, Васіт, Кіркук та столицю - Багдад.