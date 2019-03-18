Нескінченний Brexit: чому Великобританія ніяк не вийде з Євросоюзу

Особый статус по-ирландски

Правительство консерваторов Терезы Мэй в январе потерпело самое громкое поражение за всю многолетнюю историю британского парламентаризма. Подготовленный Мэй проект соглашения о разрыве с Евросоюзом 15 января был отклонен Палатой общин с разницей в 230 голосов. Но уже на следующий день премьер взяла определенный реванш – вотум недоверия, предложенный оппозиционной лейбористской партией, не набрал достаточно голосов.

У кабинета министров было около двух месяцев, чтобы подготовить новый проект соглашения о выходе из Евросоюза. Все формальности нужно было успеть соблюсти до 29 марта. Накануне серии решающих голосований 12-14 марта Мэй провела очередной раунд встреч с руководством ЕС. По его итогам она предложила депутатам ряд правок в свое основное соглашение, которые касаются так называемого "бэкстопа" – особого режима для Северной Ирландии в случае выхода Великобритании из ЕС.

Ирландский вопрос, по сути, стал главной причиной всех проблем с оформлением выхода СК из Евросоюза. Единственная сухопутная граница между Королевством и остальным ЕС отделяет британскую Северную Ирландию от независимой Республики Ирландия. Сейчас эта граница существует лишь номинально, но в случае выхода Великобритании из ЕС там должны опять появиться пропускные пункты, пограничники и т.д. И в Лондоне, и в Брюсселе опасаются, что де-факто закончившийся двадцать лет назад североирландский вооруженный конфликт в таком случае разгорится снова.

В случае если до конца переходного периода, предусмотренного в соглашении Мэй, то есть до конца 2020 года, не удастся как-то решить проблему с границей, то включится план "бэкстоп". Он предусматривает, что Великобритания на неопределенное время останется частью единого таможенного пространства ЕС, а Северная Ирландия еще и будет придерживаться правил общеевропейского единого рынка со свободным перемещением товаров, услуг, рабочей силы и капиталов.

Особый статус для проблемного региона возмущает сторонников единства Великобритании (в первую очередь, союзников Мэй из североирландской демократической юнионистской партии), а также тех, кто боится, что "бэкстоп" может тянуться неопределенно долгое время и что Лондон не сможет его разорвать в одностороннем порядке. Иными словами, есть риск, что изначальная идея Brexit как такового обесценится в глазах его сторонников – разрыв отношений с Евросоюзом и выстраивание самостоятельной политики во всех сферах, в первую очередь, экономической.

Мэй уверяла депутатов парламента в том, что ей удалось добиться юридических гарантий, согласно которым Великобритания сможет по своей воле выйти из режима "бэкстоп". В свою очередь, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что бесконечно пересматривать соглашение ЕС не намерен. "В политике каждый получает второй шанс, но третьего не будет. Не будет дальнейших интерпретаций, никаких дополнительных заверений, если не удастся провести полноценное голосование. Именно эта сделка – или Brexit может вообще не состояться. Наступил конец всех переговоров", – заявил он.

Но Мэй опять потерпела неудачу. После того, как влиятельный консерватор и экс-генпрокурор Великобритании Доминик Грив заявил, что никаких дополнительных гарантий Королевство на самом деле не получило, судьба голосования была предрешена. Палата общин на прошлой неделе во второй раз отклонила проект Мэй – 242 за, 391 – против. Далее правительство вынесло на рассмотрение вопрос о том, стоит ли в принципе выходить из Евросоюза по самому жесткому варианту – вообще без какого-то соглашения. Такой вариант депутаты тоже отклонили.

Не придумав ничего лучшего, британские власти приняли решение просить Евросоюз предоставить Великобритании отсрочку. ЕС должен определиться на саммите 21-22 марта. Причем необходимо, чтобы это решение приняли все страны-члены единогласно.

До саммита Мэй планировала еще раз попытаться вынести свой проект соглашения на голосование. И если бы депутаты с третьей попытки его все же поддержали бы, тогда отсрочка понадобилась на три месяца – до 30 июня, чтобы британский парламент успел принять все необходимые законы для подготовки нормального выхода из ЕС. Но, как заявил британский министр финансов Филипп Хэммонд, соглашение вынесут в парламент только если будет уверенность в том, что депутаты его поддержат. По мнению большинства местных обозревателей, шансы на это стремятся к нулю.

Таким образом, речь может идти о более длительной, чем на три месяца отсрочке. И Евросоюз, в принципе, готов идти навстречу официальному Лондону, но должен понимать, есть ли в этом смысл. Просто откладывать решение проблемы в Брюсселе не хотят. "Я буду обращаться к странам-членам ЕС с тем, чтобы дать долгую отсрочку, если Великобритания решить переосмыслить свою стратегию Brexit и построить вокруг нее консенсус", – заявил глава Европейского совета Дональд Туск. И не исключено, что 29 марта, как и планировалось ранее, Великобритания все же выйдет из ЕС, без всякого соглашения – все зависит от итогов саммита.

Бег по кругу

Есть несколько вариантов дальнейшего развития ситуации, если Евросоюз все же согласится дать Великобритании отсрочку. Вариант первый – внести очередные изменения в соглашение о выходе из ЕС и попытаться в третий раз провести его через британский парламент. И хотя это соответствует политическому стилю Мэй, пытающейся брать депутатов измором, шансы на успех такого сценария невелики.

За последние пару месяцев премьеру удалось склонить на свою сторону несколько десятков депутатов, но без серьезных изменений в соглашение недостающие голоса брать просто неоткуда. При этом в Евросоюзе неоднократно подчеркивали, что о серьезных изменениях в соглашение не может идти и речи. Да и в любом случае, для серьезных переговоров потребуется длительная отсрочка. А это значит, что Великобритании придется принять участие в выборах в Европарламент в мае, что ранее подтверждала и Тереза Мэй, и Жан-Клод Юнкер. Учитывая, что Королевство все же идет к выходу из Евросоюза, участие в общеевропейских выборах выглядит достаточно абсурдно и не вызывает оптимизма ни в Лондоне, ни в Брюсселе.

Второй сценарий – смена правительства в Великобритании и/или перевыборы. В январе Мэй смогла остаться на посту лишь с перевесом в 19 голосов. И оппозиционеры-лейбористы в любой момент могут опять вынести вопрос о доверии правительству. В случае успешного голосования две недели отводится на формирование нового кабинета министров, который должен заручиться поддержкой депутатов. Если этого не случится, объявляются досрочные выборы.

Мэй и сама может выступить с идеей о досрочном переизбрании парламента. Но, как показывают результаты последних соцопросов, состав новой Палаты общин вряд ли будет сильно отличаться от нынешнего – консерваторы получат небольшое преимущество над лейбористами.

Третий сценарий – повторный референдум по Brexit. 14 марта этот вопрос был вынесен на голосование в парламенте, но его поддержали лишь 85 депутатов, 334 выступили против. Тем не менее, такой вариант все чаще обсуждается в качестве возможного выхода из тупика, в который зашла Великобритания. На данный момент, количество противников Brexit превышает количество его сторонников на несколько процентов. Идею с повторным референдумом продвигают лейбористы, но делают это весьма своеобразно – к примеру, отказавшись участвовать в соответствующем голосовании в парламенте в прошлый четверг.

Сама Мэй в этом плане категорична – раз жители Королевства уже один раз высказали свою волю, надо искать путь, как ее реализовать. Теоретически, согласно решению Европейского суда, можно обойтись и без референдума, – СК может в любой момент в одностороннем порядке отказаться от Brexit (например, решением парламента), и на том история будет закончена. Но при текущем раскладе сил в Палате общин этот вариант почти невозможен.

Наконец, последний сценарий – выход из Евросоюза без всякого договора. Это может случиться либо 29 марта, если ЕС откажется предоставить отсрочку, либо спустя несколько месяцев, если за время отсрочки Брюссель и Лондон так и не смогут ни о чем договориться. В таком случае Королевство ждут скорые перебои с продовольствием, 30% которого импортируется из ЕС, медикаментами и другими товарами, проблемы с поездками на континент и т.д. Именно к такому варианту сейчас активнее всего готовятся в Великобритании.