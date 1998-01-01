Сепаратисты, самыми известными из которых стали так называемые "Ирландские добровольцы", отметились несколькими силовыми акциями во второй половине XIX века. Одну из них – подрыв тюремной стены – даже обсуждали в переписке Карл Маркс и Фридрих Энгельс, которые, впрочем, сошлись на том, что это был неоправданный риск и глупость. Но "Ирландские добровольцы" уступали в популярности внутри католической общины сторонникам широкой автономии. Последние предпочитали политические методы борьбы всем остальным и не считали необходимым добиваться независимости Ирландии. Достаточно будет, считали они, оставаясь под властью Лондона, выстроить на острове свои национальные институции, в первую очередь, парламент и кабинет министров. В истории и это движение за автономию, и сам статус острова, которого они добивались, известны как Гомруль – от английского Home Rule, самоуправление.



Этим автономистам активно противостояло англиканское меньшинство Ирландии. Они опасались, что сформированные католиками органы власти острова, не будут обращать никакого внимания на нужды и проблемы иноверцев. Сторонники сохранения прямого британского правления устраивали марши протеста против Гомруля и грозились устроить вооруженный бунт, если правительство все-таки решится на предоставление Ирландии частичной самостоятельности. Напуганные юнионистами, парламентарии несколько раз отвергали законопроекты Гомруля. В конце концов, после начала Первой мировой войны, личным декретом короля ирландскому самоуправлению был придан законный характер – корона, ввязываясь в войну, хотела обезопасить себя от возможных волнений в тылу и пошла навстречу ирландцам-католикам. А для того, чтобы не злить ирландских англикан, декрет откладывал введение Гомруля до конца боевых действий.



Но было уже поздно. Боевые отряды сторонников независимости готовы были выйти на первый план, как следует потеснив адептов политического решения ирландской проблемы.



Руководствуясь принципом "враг моего врага – мой друг", ирландские сепаратисты с началом Первой мировой войны наладили отношения с главным противником британцев - Германской империей. Берлин пообещал ирландцам помощь деньгами и оружием, немцам выгодно было восстание в тылу британских войск, которое бы оттянуло с фронта людей и ресурсы. Однако сохранившиеся документы показывают, что действенной помощи британскому сопротивлению со стороны Германии так и не было оказано. Известно лишь об одном судне с грузом устаревшего вооружения, отправленного немцами – посудине Aud, которая приплыла к берегам Ирландии на три дня раньше установленного срока и вместе с экипажем и всем содержимым трюмов досталась в конце концов британцам.



В конце концов, весной 1916-го "Ирландские добровольцы" и их союзники из других сепаратистских групп решили действовать без помощи извне.



В понедельник 24 апреля, на следующий день после Пасхи, сепаратисты заняли здание дублинской мэрии, несколько судов, почтамт и ряд других зданий, важных с тактической точки зрения – в них можно было забаррикадироваться и весть огонь по полицейским и солдатам. Один из лидеров восстания, поэт Патрик Пирс, стоя у дверей почтамта, зачитал прокламацию, провозглашающую Ирландию независимой республикой.

