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Нового голосування щодо угоди про Brexit може не бути

Новини » Політика    17.03.2019 - 15:25
Нового голосування щодо угоди про Brexit може не бути
Фото: Філіп Геммонд (flickr.com mfa_lithuania)

Нове голосування повинне відбутися наступного тижня

Британський уряд може не винести на розгляд парламенту варіант угоди прем'єр-міністра Терези Мей про вихід Британії з Євросоюзу (Brexit), якщо не матиме достатньої підтримки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив британський міністр фінансів Філіп Геммонд, якщо уряд не матиме достатньої підтримки серед консерваторів та депутатів північноірландської Демократичної юніоністської парті, нового голосування за угоду Мей може не відбутися.

Зазначається, що деякі депутати все ж вирішили підтримати запропоновану прем'єр-міністром угоду про Brexit, але "робота продовжується".

За словами міністра, якщо парламент підтримає угоду на наступному голосуванні, то вихід Британії з ЄС не зможе відбутися вчасно, а саме до 29 березня, тому що знадобиться додатковий час для ухвалення необхідного законодавства.

Нагадаємо, цього тижня парламент Великобританії проголосував за перенесення Brexit на більш пізній термін. Вихід Британії з ЄС, ймовірно, буде відкладено як мінімум до 30 червня, якщо Мей переконає депутатів у необхідності підтримати досягнуту з Брюсселем угоду.

Після цього, британському прем'єру Терезі Мей поставили ультиматум щодо виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit), який призведе до її відставки.

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