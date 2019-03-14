ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туск просить лідерів ЄС підготуватися до відстрочення Brexit

Новини » Політика    14.03.2019 - 11:39
Туск просить лідерів ЄС підготуватися до відстрочення Brexit
Фото: Дональд Туск (European Union 2017 - European Parliament)

Британія ще може переосмислити стратегію щодо Brexit

Лідери країн Європейського союзу повинні підготуватися до більш тривалого процесу виходу Британії з Евросоза (Brexit), ніж очікувалося раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови Європейської ради Дональда Туска.

Туск зазначив, що в ході консультацій напередодні засідання Європейської ради звернеться до лідерів 27 країн ЄС із закликом підготуватися до більш тривалого Brexit. За його словами, Британія може вважати за необхідне переосмислити свою стратегію виходу з Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше колишній міністр закордонних справ Великобританії і один з видних представників Консервативної партії Борис Джонсон заявив, що Brexit все одно відбудеться 29 березня.

У той же час єврокомісар з питань економіки та фінансів П'єр Московісі зазначив, що вихід Великобританії з ЄС (Brexit) без угоди став ще більш очевидним після провалу голосування в парламенті Британії. За його словами, Євросоюз зробив все можливе, щоб запропонувати рішення, але це було безуспішно. До цього палата громад не підтримала новий варіант угоди по виходу країни з Європейського союзу.

 

Меркель: ЄС зробив Великобританії остаточні пропозиції по Brexit
Новини України Дональд ТускЕвросоюзBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся