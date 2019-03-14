Туск просить лідерів ЄС підготуватися до відстрочення Brexit

Фото: Дональд Туск (European Union 2017 - European Parliament)

Британія ще може переосмислити стратегію щодо Brexit

Лідери країн Європейського союзу повинні підготуватися до більш тривалого процесу виходу Британії з Евросоза (Brexit), ніж очікувалося раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови Європейської ради Дональда Туска.

Туск зазначив, що в ході консультацій напередодні засідання Європейської ради звернеться до лідерів 27 країн ЄС із закликом підготуватися до більш тривалого Brexit. За його словами, Британія може вважати за необхідне переосмислити свою стратегію виходу з Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше колишній міністр закордонних справ Великобританії і один з видних представників Консервативної партії Борис Джонсон заявив, що Brexit все одно відбудеться 29 березня.

У той же час єврокомісар з питань економіки та фінансів П'єр Московісі зазначив, що вихід Великобританії з ЄС (Brexit) без угоди став ще більш очевидним після провалу голосування в парламенті Британії. За його словами, Євросоюз зробив все можливе, щоб запропонувати рішення, але це було безуспішно. До цього палата громад не підтримала новий варіант угоди по виходу країни з Європейського союзу.