Сан-Франциско накрыл блэкаут: без света остались 130 тысяч домов

В Сан-Франциско (штат Калифорния, США) произошло масштабное отключение электроэнергии, в результате которого без света остались около 130 тысяч домов и предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По данным энергетиков, обесточивание охватило значительную часть северных районов города - от Ричмонда и Пресидио до кварталов вблизи парка Золотые Ворота. В целом отключение коснулось примерно трети клиентов компании в пределах Сан-Франциско.

"Отключение электроэнергии касается примерно трети клиентов коммунальной компании в городе. Сообщается о массовом закрытии ресторанов и магазинов, отключение уличных фонарей и рождественской иллюминации", - пишет издание.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Сан-Франциско заявил о "значительных транспортных осложнениях" и призвал жителей воздержаться от необязательных поездок до полного восстановления электроснабжения.

Масштабный блэкаут в Европе

Напомним, что весной этого года стало известно, что в ряде европейских стран начали сообщали о масштабных перебоях с электроснабжением. О проблемах с энергоснабжением заявлялось в Испании, Португалии и Андорре, а также в одном из регионов Франции.