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У Нігерії через вибух нафтопровода загинули 17 людей

Новини » В світі     16.03.2020 - 12:21
У Нігерії через вибух нафтопровода загинули 17 людей
Фото: місце вибуху (з відкритих джерел)

До вибуху на трубопроводі привів людський фактор

В Нігерії прогримів вибух на ділянці нафтопроводу, в результаті якого загинуло 17 осіб та постраждало ще 25. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Channels TV.

Вибух стався в районі Абул-Адо на околиці міста Лагоса. Як повідомили в поліції, що до вибуху на трубопроводі привів людський фактор, також вони виключають терористичну атаку або вандалізм.

Як зазначається, після першого вибуху було кілька вторинних, які зруйнували місцеву церкву і суттєво пошкодили будівлю гуртожитку. Також повністю та частково зруйновано кілька житлових будинків, значну ділянку трубопроводу. Жителі району покинули свої будинки, щоб не постраждати.

Нагадаємо, в Іспанії стався вибух на хімічному заводі поблизу Барселони, як мінімум одна людина загинула. За повідомленням місцевих жителів, вибух відчувався на відстані понад 500 метрів від епіцентру. Також в цьому діапазоні були зафіксовані великі уламки.

Також, на півночі Нігерії в штаті Кадуна 50 людей загинули під час атаки невідомих озброєних бойовиків.

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