У Франції стався вибух в житловому будинку

Ілюстративне фото (paris-normandie.fr)

В результаті вибуху в житловому будинку в Страсбурзі загинула одна людина

У французькому місті Страсбурзі в результаті вибуху в житловому будинку вранці в суботу, 7 березня, загинула одна людина і ще четверо отримали легкі поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

В даний час причини інциденту встановлюються, проте пріоритетною версією є вибух побутового газу. Влада евакуювала близько 100 мешканців будинку на територію спортивного центру.

Нагадаємо, в січні в центрі французького міста Лімож (департамент Верхня В'єнна, південний захід країни) сильний вибух зруйнував житловий будинок. Під час вибуху постраждали дві людини. Повідомляється, що будівля повністю знищена, пошкоджено сусідні будинки. Передбачається, що стався вибух газу. Постраждалі доставлені в лікарню, на думку лікарів, загрози їхньому життю немає.

У ніч на 26 вересня у французькому місті Руан стався вибух на спеціалізованому хімічному заводі Lubrizol. Близько 2:50 ранку на заводі спалахнула пожежа, а незабаром після цього пішла серія вибухів. Близько 130 пожежників прибули на місце події.

Завод належить до категорії SEVESO, що означає, що він перебуває під особливим наглядом влади в зв'язку з наявністю потенційно небезпечних хімічних речовин. Lubrizol виробляє хімікати для транспортних, промислових і споживчих ринків.