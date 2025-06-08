Германия планирует увеличить количество бункеров из-за угрозы войны с Россией
Германия разрабатывает планы по быстрому расширению своей сети бомбоубежищ. Это связано с опасениями, что через несколько лет может начаться война с Россией.
Об этом заявил глава Федерального управления гражданской защиты Германии Ральф Тислер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам Тислера, Германия должна осознать реальность будущего конфликта с РФ, и что в своем нынешнем состоянии она недостаточно к нему подготовлена.
"Долгое время в Германии распространилось мнение, что война - это не тот сценарий, к которому нам нужно готовиться. Это изменилось", - подчеркнул чиновник.
Поэтому Тислер призывает к общенациональным усилиям, направленным на определение тоннелей, станций метро, подземных гаражей, автостоянок и подвалов общественных зданий, которые можно превратить в бомбоубежища. Это позволит быстро создать укрытие для миллиона людей. Уже этим летом управление гражданской защиты представит комплексный план.
Как пояснил Тислер, сейчас Германия в погоне за временем, поэтому нельзя полагаться только на строительство новых бункеров. Планирование и строительство новых укрытий займет много времени и будет очень затратным. Поэтому нужно рассмотреть уже существующие сооружения.
Из примерно 2000 бункеров и защитных комнат в Германии, оставшихся со времен Холодной войны, только около 580 находятся в рабочем состоянии, и большинство нуждается в многомиллионной реконструкции. Однако они могут разместить около 480 тысяч человек - это лишь 0,5% населения Германии.
Угроза для НАТО со стороны России
Напомним, немецкая армия считает, что Россия готовится к полномасштабной войне с НАТО. Москва может накопить достаточно сил для этого уже к концу десятилетия.
Из-за угрозы войны с Россией в Германии решили ускорить закупки оружия, чтобы полностью перевооружить свою армию. Руководительница Федерального ведомства по военным закупкам Аннет Леннигк-Эмден заявляла, что у Германии есть всего 3 года для этого.
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