Германия планирует увеличить количество бункеров из-за угрозы войны с Россией

Германия разрабатывает планы по быстрому расширению своей сети бомбоубежищ. Это связано с опасениями, что через несколько лет может начаться война с Россией.

Об этом заявил глава Федерального управления гражданской защиты Германии Ральф Тислер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам Тислера, Германия должна осознать реальность будущего конфликта с РФ, и что в своем нынешнем состоянии она недостаточно к нему подготовлена.

"Долгое время в Германии распространилось мнение, что война - это не тот сценарий, к которому нам нужно готовиться. Это изменилось", - подчеркнул чиновник.

Поэтому Тислер призывает к общенациональным усилиям, направленным на определение тоннелей, станций метро, подземных гаражей, автостоянок и подвалов общественных зданий, которые можно превратить в бомбоубежища. Это позволит быстро создать укрытие для миллиона людей. Уже этим летом управление гражданской защиты представит комплексный план.

Как пояснил Тислер, сейчас Германия в погоне за временем, поэтому нельзя полагаться только на строительство новых бункеров. Планирование и строительство новых укрытий займет много времени и будет очень затратным. Поэтому нужно рассмотреть уже существующие сооружения.