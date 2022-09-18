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Біля берегів Тайваню стався потужний землетрус: загроза цунамі

Фото: Біля берегів Тайваню стався потужний землетрус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 18 вересня, біля берегів Тайваню стався потужний землетрус, магнітуда якого склала 7,2 бали за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне бюро погоди Тайваню .

Епіцентр підземних поштовхів знаходився за 42,7 км на північ від мерії округу Тайтунг. Осередок залягав на глибині 7 кілометрів. Після цього було оголошено загрозу цунамі у регіоні.

Поштовхи землетрусу відчувалися ще у трьох країнах - Японії, Філіппінах та Китаї.

Інформації про жертви та руйнування поки що немає.

Нагадаємо, 16 вересня в турецькій провінції Ерзурум стався землетрус, магнітуда якого склала 4,9.

Крім того, на північному сході Японії у березні стався потужний землетрус магнітудою 7,4 бала.

Додамо, що у квітні у Боснії та Герцеговині стався землетрус магнітудою шість балів.

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ЗемлетрусТайвань