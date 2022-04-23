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У Боснії і Герцеговині стався землетрус магнітудою шість балів

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Сараєво, Субота 23 квітня 2022 03:41
У Боснії і Герцеговині стався землетрус магнітудою шість балів Сейсмописец (Фото: tmgrup.com.tr)
Автор: Константин Широкун

Землетрус було зареєстровано на півдні країни о 00:07 за Києвом. Згідно з коментарями та фото очевидців, опублікованих в соціальних мережах, від обвалень елементів будівель постраждала інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EMSC.

У Боснії і Герцеговині стався землетрус магнітудою шість балівЗгідно зі звітом Європейського середземноморського сейсмологічного центру, землетрус стався на глибині два кілометри. Про постраждалих в результаті надзвичайної події не повідомляється.

У Боснії і Герцеговині стався землетрус магнітудою шість балів

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