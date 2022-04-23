У Боснії і Герцеговині стався землетрус магнітудою шість балів
Сейсмописец (Фото: tmgrup.com.tr)
Землетрус було зареєстровано на півдні країни о 00:07 за Києвом. Згідно з коментарями та фото очевидців, опублікованих в соціальних мережах, від обвалень елементів будівель постраждала інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EMSC.
Згідно зі звітом Європейського середземноморського сейсмологічного центру, землетрус стався на глибині два кілометри. Про постраждалих в результаті надзвичайної події не повідомляється.
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