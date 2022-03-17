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В Японії стався потужний землетрус магнітудою 7,4. Є жертви

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Японія, Четвер 17 березня 2022 06:09
В Японії стався потужний землетрус магнітудою 7,4. Є жертви Фото: землетрус у Японії зафіксований магнітудою 7,4 (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

На північному сході Японії стався потужний землетрус магнітудою 7,4 бала пізно ввечері в середу. В результаті загинули щонайменше дві людини в префектурах Міягі та Фукусіма. Постраждалих - десятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

За даними місцевої влади та Агентства по боротьбі з пожежами і стихійними лихами, в цілому 92 людини отримали поранення до ранку четверга в 7 префектурах.

Також повідомляється, що через землетрус зійшов з рейок високошвидкісний поїзд Сінкансен.

Японське метеорологічне агентство попередило про загрозу цунамі висотою 1 метр для Тихоокеанського узбережжя префектур Міягі та Фукусіма через землетрус, але пізніше - дали відбій.

Як зазначив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда вранці 17 березня, зараз не було зафіксовано жодних відхилень від норми на атомних станціях у постраждалих районах.

Нагадаємо, раніше в листопаді 2021-го біля узбережжя Японії коло острова Міяко стався сильний землетрус магнітудою 6,6 бала за шкалою Ріхтера.

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