В Японії стався потужний землетрус магнітудою 7,4. Є жертви

На північному сході Японії стався потужний землетрус магнітудою 7,4 бала пізно ввечері в середу. В результаті загинули щонайменше дві людини в префектурах Міягі та Фукусіма. Постраждалих - десятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

За даними місцевої влади та Агентства по боротьбі з пожежами і стихійними лихами, в цілому 92 людини отримали поранення до ранку четверга в 7 префектурах.

Також повідомляється, що через землетрус зійшов з рейок високошвидкісний поїзд Сінкансен.

Японське метеорологічне агентство попередило про загрозу цунамі висотою 1 метр для Тихоокеанського узбережжя префектур Міягі та Фукусіма через землетрус, але пізніше - дали відбій.

Як зазначив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда вранці 17 березня, зараз не було зафіксовано жодних відхилень від норми на атомних станціях у постраждалих районах.