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У берегов Тайваня произошло мощное землетрясение: угроза цунами

Фото: У берегов Тайваня произошло мощное землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 18 сентября, у берегов Тайваня произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,2 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное бюро погоды Тайваня.

Эпицентр подземных толчков находился в 42,7 км к северу от мэрии округа Тайтунг. Очаг залегал на глубине 7 километров. После этого была объявлена угроза цунами в регионе.

Толчки землетрясения ощущались еще в трех странах - Японии, Филиппинах и Китае.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Обновлено (11:21)

Как сообщает издание NTUSA, сильные толчки привели к сходу вагонов поезда с рельсов и обрушению зданий. Спасатели пытаются освободить оказавшихся в ловушке людей.

В частности, в результате землетрясения обрушилось малоэтажное здание, в котором располагался круглосуточный магазин, и начались спасательные работы по освобождению находящихся внутри людей.

Администрация железных дорог Тайваня сообщила, что три вагона сошли с рельсов на станции Дунли на востоке Тайваня после обрушения части навеса платформы. Около 20 пассажиров, находившихся в поезде, пришлось эвакуировать.

Фото: землетрясение в Тайване (Twitter)

Напомним, 16 сентября в турецкой провинции Эрзурум произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,9.

Кроме того, на северо-востоке Японии в марте произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла.

Добавим, что в апреле в Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой шесть баллов.

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ТайваньЗемлетрясение