У берегов Тайваня произошло мощное землетрясение: угроза цунами

В воскресенье, 18 сентября, у берегов Тайваня произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,2 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное бюро погоды Тайваня.
Эпицентр подземных толчков находился в 42,7 км к северу от мэрии округа Тайтунг. Очаг залегал на глубине 7 километров. После этого была объявлена угроза цунами в регионе.
Толчки землетрясения ощущались еще в трех странах - Японии, Филиппинах и Китае.
Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
Как сообщает издание NTUSA, сильные толчки привели к сходу вагонов поезда с рельсов и обрушению зданий. Спасатели пытаются освободить оказавшихся в ловушке людей.
В частности, в результате землетрясения обрушилось малоэтажное здание, в котором располагался круглосуточный магазин, и начались спасательные работы по освобождению находящихся внутри людей.
Администрация железных дорог Тайваня сообщила, что три вагона сошли с рельсов на станции Дунли на востоке Тайваня после обрушения части навеса платформы. Около 20 пассажиров, находившихся в поезде, пришлось эвакуировать.
Фото: землетрясение в Тайване (Twitter)
Напомним, 16 сентября в турецкой провинции Эрзурум произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,9.
Кроме того, на северо-востоке Японии в марте произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла.
Добавим, что в апреле в Боснии и Герцеговине произошло землетрясение магнитудой шесть баллов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.