Туреччину сколихнув потужний землетрус

У турецькій провінції Ерзурум ввечері 16 вересня стався потужний землетрус. Магнітуда сягнула 4,9 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Директорат із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

Епіцентр підземних поштовхів був у районі Чат на глибині 15 км. Землетрус зафіксували о 23:30 за місцевим часом (однаковий з київським). Наразі інформації про жертв чи руйнування немає.