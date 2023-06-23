Участвует Запад и не только. В Дании пройдет встреча по украинской формуле мира, - CNN

В Копенгагене в ближайшие дни пройдет встреча высокопоставленных чиновников Украины, стран Запада и Глобального Юга, на которой обсудят формулу мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как отмечает издание, информацию о встрече рассказал неназванный источник в украинском правительстве.

Более подробных деталей о запланированной встрече он не раскрыл.

Формула мира

Напомним, осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский презентовал формулу мира, которая состоит из 10 пунктов. В ней, в частности, содержатся гарантии ядерной, радиационной, продовольственной и энергетической безопасности, а также вывод российских войск из временно оккупированных территорий.

Украина считает, что формула мира должна стать основополагающей в вопросе завершения войны с Россией. При этом в Кремле отвергли инициативу Киева, назвав ее "утопией".

Сейчас же, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, одна из главных задач состоит в том, чтобы формулу мира поддержали как можно больше стран, в том числе и государства Глобального Юга (Южная Америка, Азия и Африка).

При этом власти нашей страны запланировали провести в июле саммит формулы мира.