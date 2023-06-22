ua ru
Чт, 22 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Украины уже есть дата и место проведения саммита мира, - Кулеба

Новина українською →
Четверг 22 июня 2023 18:49
У Украины уже есть дата и место проведения саммита мира, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина ведет переговоры с одной из стран по проведению и организации саммита, посвященного "формуле мира".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

"До июля у нас еще неделя осталась, немного больше. Поэтому еще время есть. В чем сейчас главное содержание переговоров по организации формулы мира: в том, чтобы привлечь на этот саммит не только наших друзей, но и страны Африки, Азии и Южной Америки ", – рассказал Кулеба.

По его словам, в настоящее время правительство Украины ведет переговоры с представителями других стран по поводу их участия в саммите. За последний месяц этот переговорный процесс очень продвинулся.

"Есть дата, которую мы держим в уме, как ориентир. Есть место проведения, страна согласилась принять этот саммит. Но еще реально все в работе, потому что ключевое для нас - состав участников", - подчеркнул глава МИД.

Формула мира

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира в ноябре прошлого года. Мирный план состоит из 10 пунктов и предусматривает возобновление контроля Украины над территорией, возвращение пленных, преследование военных преступников.

Также формула мира Украины заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Ранее Зеленский заявил, что хочет провести мирный саммит в символическую дату – 500 дней войны. Дания и Швеция заявили о желании провести саммит.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Война России против Украины
NEWS
Удары по Чонгарским мостам в оккупированный Крым: что известно
Удары по Чонгарским мостам в оккупированный Крым: что известно
DAILY
"Война не спрашивает, сколько мне лет". История 20-летнего пулеметчика из-под Бахмута
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Война не спрашивает, сколько мне лет". История 20-летнего пулеметчика из-под Бахмута