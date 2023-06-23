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Бере участь Захід і не тільки. У Данії пройде зустріч щодо української формули миру, - CNN

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П'ятниця 23 червня 2023 19:44
Бере участь Захід і не тільки. У Данії пройде зустріч щодо української формули миру, - CNN Фото: у Данії пройде зустріч щодо української формули миру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Копенгагені найближчими днями пройде зустріч високопосадовців України, країн Заходу та Глобального Півдня, на якій обговорять формулу миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначає видання, інформацію про зустріч розповіло неназване джерело в українському уряді.

Більш докладних деталей про заплановану зустріч воно не розкрило.

Формула миру

Нагадаємо, восени 2022 року президент України Володимир Зеленський презентував формулу миру, яка складається з 10 пунктів. У ній, зокрема, містяться гарантії ядерної, радіаційної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведення російських військ з тимчасово окупованих територій.

Україна вважає, що формула миру має стати основною у питанні завершення війни з Росією. При цьому у Кремлі відкинули ініціативу Києва, назвавши її "утопією".

Наразі, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, одне з головних завдань полягає у тому, щоб формулу миру підтримали якнайбільше країн, у тому числі й держави Глобального Півдня (Південна Америка, Азія та Африка).

При цьому влада нашої країни запланувала провести в липні саміт формули миру.

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