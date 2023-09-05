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Бербок призвала реформировать Римский устав

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Римский устав нуждается в реформировании, поскольку в международном праве сейчас остаются "лазейки", которые делают невозможным привлечение лидеров РФ к привлечению к ответственности за агрессию и нарушение мира перед Международным уголовным судом (МУС).

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Немецкий чиновник в ходе выступления на совещании руководителей дипломатических ведомств в Берлине высказалась за глубокое реформирование глобальных международных организаций, что стало особенно очевидным после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину

"Я считаю, что мы находимся в решающем моменте, когда можно достичь того, что раньше было невозможно - реформировать Римский устав, чтобы преступление агрессии могло преследоваться Международным уголовным судом", - подчеркнула она.

Бербок также отметила, что преступление агрессии не должно остаться безнаказанным.

Напомним, что ранее в июле глава МИД Германии Анналена Бербок также призвала реформировать международное право, чтобы российский диктатор Владимир Путин был привлечен к ответственности за развязывание войны против Украины.

Ордер МУС на арест Путина

Напомним, что в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Также ордер был издан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Также сообщалось, что прокурор МУС Петр Гофманский может выдать новые ордера на арест Путина и высшего руководства России.

Трибунал над РФ за преступления в Украине

В начале июля Парламентская ассамблея ОБСЕ одобрила резолюцию по созданию спецтрибунала для привлечения РФ к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.

В группу, которая работает над созданием трибунала по преступлениям агрессии России против Украины, входят 37 стран.

Как заявил в июне член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, международный специальный трибунал может заработать уже в следующем году.

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МИД ГерманииМеждународный уголовный суд