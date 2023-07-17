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Бербок призывает к реформе международного права, чтобы привлечь Путина к ответственности

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Германия, Понедельник 17 июля 2023 11:35
Бербок призывает к реформе международного права, чтобы привлечь Путина к ответственности Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала реформировать международное право, чтобы российский диктатор Владимир Путин был привлечен к ответственности за развязывание войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Как отмечается, Бербок призывает к реформе международного права, чтобы виновные в агрессивных войнах, такие как российский диктатор Владимир Путин, могли быть привлечены к ответственности.

"Никто не может вести агрессивную войну в 21 веке и оставаться безнаказанным", - подчеркнула она перед полетом в Нью-Йорк.

Сообщается, что там она примет участие в церемонии по случаю 25-летия Международного уголовного суда (МКС) при ООН. Также запланирована встреча с президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером и выступление в Совбезе ООН.

"В глазах преступников Международный уголовный суд уже острый меч. В глазах пострадавших он - надежда на то, что их страдания не останутся безнаказанными", - отметила глава МИД Германии.

Она подчеркнула, что "пробел в правоохранительной деятельности особенно болезненный", когда речь идет о преступлениях против "самого дорогого, что у нас есть - нашего мира", требования к уголовному преследованию все еще слишком высоки. По словам Бербок, международное право должно адаптироваться к обстоятельствам 21 века.

Ордер на арест Путина

В середине марта этого года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовской-Беловой. Суд считает их виновными в незаконной депортации украинских детей в Россию.

По решению суда, Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС. При этом ордер на арест Путина и Львово-Беловой будет действовать до конца их жизни.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял, что ордер Гааги разрешает арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

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