Бербок призвала к усилению санкций ЕС против теневого флота РФ
Европейский Союз должен ввести дополнительные санкции против российского теневого флота. Данный вопрос особенно актуален после повреждения подводного электрокабеля возле Финляндии.
Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на WAZ.
"Сейчас корабли почти каждый месяц повреждают важные подводные кабели в Балтийском море. Экипажи кораблей опускают якоря в воду, тянут их милями по морскому дну без видимой причины, а затем теряют их при поднятии", - сказала Бербок.
Она подчеркнула, что ей "более чем трудно" поверить в такие случайности. Министр отметила, что в цифровом мире подводные кабели являются "коммуникационными жилами, которые держат мир вместе".
Бербок также подчеркнула, что есть все основания полагать, что EstLink 2 и другие кабели повредили танкеры. При этом дипломат сослалась на финскую полицию, которая считает очень вероятным, что именно якорь корабля зацепился о тросы, которые были повреждены.
"Текущий инцидент еще раз показывает: часто устаревший российский теневой флот, к которому принадлежит корабль, который сейчас задержан Финляндией, представляет большую опасность для нашей окружающей среды и нашей безопасности. Россия использует его для финансирования своей агрессивной войны в Украине, что нарушает международное право", - подытожила она.
Повреждение кабелей в Финском заливе
Напомним, что 25 декабря между Эстонией и Финляндией были повреждены подводные кабели связи.
По словам представителя финского оператора Fingrid Арто Пахкина, в районе повреждения в момент инцидента находились два судна. Подробнее об этом, можно узнать в материале РБК-Украина.
Впоследствии стало известно, что власти Финляндии расследуют дело нефтяного танкера, вероятно связанного с теневым флотом России. Президент Финляндии Александр Стубб призвал международное сообщество противодействовать угрозам, которые представляют российские суда.
Финляндия также заявила, что задержание танкера РФ позволило избежать нескольких серьезных диверсий, поскольку судно могло продолжать повреждать подводные коммуникации.
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