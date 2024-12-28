Бербок призвала к усилению санкций ЕС против теневого флота РФ

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на WAZ .

"Сейчас корабли почти каждый месяц повреждают важные подводные кабели в Балтийском море. Экипажи кораблей опускают якоря в воду, тянут их милями по морскому дну без видимой причины, а затем теряют их при поднятии", - сказала Бербок.

Она подчеркнула, что ей "более чем трудно" поверить в такие случайности. Министр отметила, что в цифровом мире подводные кабели являются "коммуникационными жилами, которые держат мир вместе".

Бербок также подчеркнула, что есть все основания полагать, что EstLink 2 и другие кабели повредили танкеры. При этом дипломат сослалась на финскую полицию, которая считает очень вероятным, что именно якорь корабля зацепился о тросы, которые были повреждены.

"Текущий инцидент еще раз показывает: часто устаревший российский теневой флот, к которому принадлежит корабль, который сейчас задержан Финляндией, представляет большую опасность для нашей окружающей среды и нашей безопасности. Россия использует его для финансирования своей агрессивной войны в Украине, что нарушает международное право", - подытожила она.