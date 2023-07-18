Бербок призвала ООН объединить усилия для возвращения в Украину детей, похищенных РФ

Глава МИД ФРГ также призвала провести расследование такой депортации детей, осуществленной РФ на временно оккупированной территории в Украине.

"Хочу призвать всех вас объединить усилия с международными организациями, властями Украины и неправительственными организациями, для расследования депортации в Россию, и вместе найти способы вернуть домой этих детей", - сказала Бербок.

Немецкий министр акцентировала внимание, что депортированные дети принадлежат своим родителям, и их нужно немедленно возвращать домой в Украину.

Также руководитель МИД ФРГ в своем выступлении призвала власти РФ не пытаться обмануть мир, даже если Кремль занимается самообманом. Она подчеркнула, что военные преступления российских оккупантов в Украине за время с начала полномасштабного вторжения "мир увидел своими глазами", и "услышал истории матерей, чьих детей украло правительство России".

Напомним, что ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала реформировать международное право, чтобы российский диктатор Владимир Путин был привлечен к ответственности за развязывание войны против Украины.

Ордер МУС на арест Путина

В середине марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовской-Беловой - их суд считает виновными в незаконной депортации украинских детей в РФ.

Отметим, что по решению МУС, Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию суда в Гааге. При этом ордер на арест Путина и Львово-Беловой будет действовать до конца их жизни.

Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял, что ордер Гааги разрешает арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.