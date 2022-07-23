Бербок про ракетну атаку порту Одеси: підпис російського керівництва зараз мало що значить
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок різко засудила російську атаку на порт Одеси та поставила під сумнів достовірність російських зобов’язань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL.
"Боягузливі ракетні обстріли Одеського порту показують, що підпис російського керівництва зараз мало що має значення", - сказала вона у суботу, 23 липня.
Водночас за її словами, мільйони людей у всьому світі сподіваються, що Росія виконає свої обіцянки та дозволить транспортувати зерно через Чорне море.
"Але ця атака також показує нам, що ми повинні продовжувати безперервно працювати над альтернативами", - додала Бербок, натякнувши на експорт українського зерна через порти Румунії, як одну з можливих альтернатив.
Що відомо про ракетний удар по порту Одеси
23 липня в Одесі пролунала серія вибухів. У місті було оголошено повітряну тривогу. Пізніше стало відомо, що дві ракети з 4, що запустила РФ з Чорного моря, влучили в порт, звідки днями повинні були відгрузити першу партію зерна на експорт, про що було домовлено під час підписаної угоди в Стамбулі 22 липня.
Крім цього, в порту Одеси, який окупанти атакували крилатими ракетами, знаходилось зерно, що призначалося на експорт. Пізніше тало відомо, що в результаті ракетних ударів РФ по Одеському морському торговому порту ніхто не постраждав. Частково пошкоджена інфраструктура. До того ж Україна продовжить підготовку до запуску експорту аграрної продукції через Чорне море, попри атаку на Одеський порт.
Як повідомлялось, Європейський союз засудив ракетний удар Росії по порту в Одесі. У Брюсселі вважають, що РФ повністю порушує свої зобов'язання. Також атаку на порт Одеси засудив і Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш.
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