Бензин уже под 81 грн: что с ценами на АЗС и где топливо дешевле

Цены на топливо в Украине продолжают расти на фоне мировых геополитических рисков. Водителям стоит знать, где можно заправиться выгоднее по состоянию на сегодня, 4 марта.
Какие цены предлагают крупные сети АЗС и где водителям можно заправиться выгоднее - в материале РБК-Украина ниже.
Читайте также: Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Самую низкую цену на бензин А-95 сейчас предлагает "Укрнафта" - 67,99 грн за литр. Для сравнения, на WOG бензин 95 Евро стоит 68,99 грн, а на ОККО и SOCAR А-95 Евро - по 70,99 грн за литр.
Если же водители ищут премиальные марки, то бензин 100 на WOG обойдется в 78,99 грн, тогда как на ОККО и SOCAR - по 80,99 грн за литр. Таким образом, в сегменте обычного А-95 самое выгодное предложение - в "Укрнафте", а среди "сотого" бензина дешевле заправиться на WOG.
Что касается дизельного топлива, самая низкая цена также зафиксирована в "Укрнафте" - 67,99 грн за литр обычного ДТ. На WOG дизель Евро-5 стоит 68,99 грн, а на ОККО и SOCAR - по 70,99 грн за литр. Премиальные виды дизеля традиционно дороже.
На рынке автогаза цены почти сравнялись. Самый дешевый газ - на WOG и SOCAR, по 40,98 грн за литр. В "Укрнафте" он стоит 40,99 грн, а на ОККО - 41,99 грн.
ОККО:
Цены указаны из программы лояльности Fishka.
WOG:
Стоит отметить, что цена на конкретном АЗС может отличаться от средней цены по Украине.
SOCAR:
Цены указаны из приложения сети SOCAR.
"Укрнафта":
Цены указаны из приложения сети "Укрнафта".
Напомним, как пояснил в комментарии РБК-Украина директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, рост цен на топливо связан с событиями на Ближнем Востоке. Ведь это ключевой центр нефтегазовой добычи, от которого зависят европейские переработчики, поэтому рынки нервно реагируют из-за рисков дестабилизации поставок.
Эксперт предположил, что после завершения операции США и Израиля в Иране стоимость нефти может опуститься ниже 60 долларов за баррель, что соответственно приведет к снижению цен на топливо.
Более того, как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой, в целом украинский валютный рынок движется по инерционной модели.
Пока глобальные колебания цен на нефть и золото не трансформируются в прямое давление на гривну. Однако если конфликт на Ближнем Востоке затянется более чем на 7-10 дней, влияние может стать более ощутимым, прогнозирует эксперт.
Прежде всего это касается цен на энергоносители. Рост стоимости нефти потенциально может отразиться на внутреннем рынке топлива уже во второй половине марта. А накануне активной посевной это означает риск дополнительного инфляционного импульса.