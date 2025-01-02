Бензин, дизель и автогаз подорожали за 2024 год: как изменились цены на АЗС

Розничные цены на бензин и дизель в Украине выросли в 2024 году. Автогаз подорожал на АЗС более значительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены 2 января 2025 года на бензин А-95 составляют 55,55 гривен за литр (+4,07 гривен за год), на дизельное топливо 52,75 гривен за литр (1,25 гривен), на автогаз 35,41 гривен за литр (5,58 гривен).

Цены на АЗС 2 января

Причины изменения цен

Напомним, в Украине с 1 сентября 2024 года повысили акцизы топливо. По расчетам авторов проекта, принятие закона приведет к подорожанию бензина на АЗС на 1,50 гривен за литр, дизеля на 1,95 гривен, автогаза на 5,8 гривен за литр.

Осенью 2024 года цены на топливо начали снижаться из-за больших запасов у продавцов.

По прогнозу НБУ, эффект значительных запасов топлива будет иметь достаточно краткосрочный понижающий эффект на цены. По мере их исчерпания и под влиянием дальнейшего повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривны рост цен на топливо ускорится до более 9% в конце 2024 года и почти весь 2025 будет на высоком уровне.

Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. За 2024 год цены на нефть упали с 77 до 74 долларов, однако весь год были достаточно высокими.

Еще одним фактором является курс доллара, который вырос за 2024 год на 10,7% до 42 гривен.