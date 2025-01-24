60 гривен и выше. Почему АЗС подняли цены на бензин и к чему готовиться водителям

С начала 2025 года цена на топливо в Украине в среднем выросла на несколько гривен из-за повышения акцизов и ситуации на мировых рынках. Уже в ближайшее время стоимость нефтепродуктов может вырасти еще больше.

О том, почему дорожает топливо и как долго это продлится, – в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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Верховная Рада в прошлом году приняла закон №11256-2 о повышении акцизов на топливо. В документе указано, что целью этого является приведение налогового законодательства Украины в соответствие с нормами Евросоюза в рамках евроинтеграции. Первое повышение произошло с 1 сентября 2024 года. Но стоимость акцизов будет увеличиваться ежегодно до 2028 года.

Почему растет стоимость горючего

С прошлого года ставку акциза на бензин установили на уровне 242 евро за 1000 литров, на дизель и газ – 177 и 148 евро соответственно. С 2025 года акцизный налог вырос до 271 евро на бензин, 215 евро на дизель и 173 евро на газ.

Это увеличение акциза повлекло повышение стоимости топлива в среднем на 2 гривны с начала года, отмечает в комментарии РБК-Украина директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн. При чем, по его словам, себестоимость бензина выросла на 3,5 гривны, а дизельного топлива – до 4 гривен.

На рост стоимости нефтепродуктов влияют не только повышение акцизов, но и подорожание нефти на мировых рынках и девальвация гривны, говорит эксперт.

"Рост курса доллара в Украине с начала года добавил 20 копеек к стоимости топлива. Кроме того, нефть в январе поднялась с 74,5 до 82 долларов за баррель из-за санкций против российских нефтяных танкеров. Это заставило Китай, Индию и других потребителей искать новые логистические маршруты без участия этих танкеров. Пока идет поиск, цены будут оставаться высокими, но это вопрос нескольких недель. После этого цена на нефть должна вернуться к предыдущим уровням", – объясняет Сергей Куюн.

Украинским сетям АЗС удалось избежать значительного увеличения цен благодаря тому, что в декабре в Украину завезли большие объемы топлива. Куюн добавляет, что уже вторую неделю наблюдаются минимальные поставки нефтепродуктов по повышенным ценам. Он выражает надежду, что запасов на заправках хватит до того времени, пока страны, которые покупали российскую нефть, не найдут новых поставщиков, и это сразу положительно отразится на стоимости топлива.

По информации консалтинговой группы А-95, средние розничные цены на украинских заправках на 23 января составляют:

бензин А-95 премиум : 60,66 гривны за литр;

бензин А-95 : 58,70 гривен за литр;

бензин А-92 : 54,45 гривны за литр;

дизель : 57,66 гривны за литр;

газ: 37,48 гривны за литр.

Стоимость нефтепродуктов на разных АЗС может варьироваться в пределах 7-10 гривен. Например, автозаправочная станция "Авантаж 7" продает литр бензина А-95 в среднем по 52,95 гривны, тогда как на заправочных станциях сети "WOG" этот же литр стоит 61,99 гривны, а "SOCAR" – 62,99.

Подешевеет ли топливо в ближайшее время

Сергей Куюн прогнозирует, что несмотря на рост акцизов и девальвацию гривны, нефтепродукты в Украине могут даже подешеветь в течение года. Это связано с рядом факторов на международной арене, в частности с политикой новоизбранного президента США Дональда Трампа по добыче нефти.

"Американцам даже не нужно значительно увеличивать добычу, поскольку еще в прошлом году были признаки перенасыщения рынка. Если добавить еще немного нефти, это может привести к резкому обвалу цен. Например, в 2020 году во время спора между Саудовской Аравией и Россией, саудиты за несколько дней снизили цену до 20 долларов за баррель. И нельзя исключать, что нечто подобное может повториться", – отмечает Сергей Куюн.

Эксперт добавляет, что если цена нефти марки Brent будет находиться на уровне около 60 долларов за баррель, это будет иметь серьезные последствия для российской экономики. После применения дисконта и расходов на транспортировку Россия будет получать лишь около 40 долларов за баррель. Эта цена фактически является себестоимостью добычи, поэтому российский бюджет недополучит огромные средства, что может вызвать экономические потрясения в стране-агрессоре.

Кроме того, падение стоимости нефти будет способствовать снижению цен на нефтепродукты по всему миру. По словам Сергея Куюна, высокие цены на топливо не выгодны украинским сетям автозаправочных станций, поскольку при цене 60 гривен за литр АЗС зарабатывают столько же, как и при цене 50 гривен, но из-за высокой стоимости теряют значительное количество потребителей.

Директор консалтинговой компании А-95 также отмечает, что на снижение стоимости топлива в Украине повлияет завершение войны и открытие украинских портов. Сейчас Украина вынуждена импортировать нефтепродукты из 15 стран, причем больше всего из польских портов, до которых более 1000 км расстояния. Если поставки сырья будут осуществляться напрямую, это может существенно снизить стоимость бензина и дизеля на рынке.