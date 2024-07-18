Рада повысила акцизы на бензин, дизель и автогаз: как изменятся цены на АЗС
Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс о повышении акцизов на топливо. Первое повышение запланировано на 1 сентября 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена комитета Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, проект №11256-2 поддержал 231 народный депутат.
Он также сообщил, что была поддержана правка №267 о повышении акцизов на автогаз.
Как вырастут цены
С 1 сентября ставки акциза на бензин вырастут с 215,5 евро до 242,6 евро. Ставки на дизельное топливо вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро. Ставки на автогаз увеличатся с 52 до 165 евро.
Законом установлен график ежегодного увеличения акцизов (в течение четырех лет).
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В итоге с 1 января 2028 года на основные виды топливо установят следующие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойле (дизельное топливо) – 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ – 250 евро за 1000 литров.
По расчетам авторов проекта, принятие закона приведет к удорожанию бензина на АЗС на 1,50 гривен за литр, дизеля на 1,95 гривен, автогаза на 5,8 гривен за литр.
Ранее Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроекты о повышении акцизов на алкоголь, топливо и табачные изделия, чтобы обеспечить дополнительные поступления в госбюджет.
Напомним, розничные цены на бензин в Украине выросли в июне 2024 года на 1%. Дизельное топливо и автогаз немного подешевели.
Средние розничные цены 28 июня на бензин А-95 составили 56,52 гривны за литр (+0,54 гривны в месяц), на дизельное топливо 52,65 гривны за литр (-0,08 гривны), на автогаз 26,60 гривны за литр (-0,07 гривны).