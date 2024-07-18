Рада повысила акцизы на бензин, дизель и автогаз: как изменятся цены на АЗС

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс о повышении акцизов на топливо. Первое повышение запланировано на 1 сентября 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена комитета Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект №11256-2 поддержал 231 народный депутат.

Он также сообщил, что была поддержана правка №267 о повышении акцизов на автогаз.

Как вырастут цены

С 1 сентября ставки акциза на бензин вырастут с 215,5 евро до 242,6 евро. Ставки на дизельное топливо вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро. Ставки на автогаз увеличатся с 52 до 165 евро.

Законом установлен график ежегодного увеличения акцизов (в течение четырех лет).

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В итоге с 1 января 2028 года на основные виды топливо установят следующие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойле (дизельное топливо) – 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ – 250 евро за 1000 литров.

По расчетам авторов проекта, принятие закона приведет к удорожанию бензина на АЗС на 1,50 гривен за литр, дизеля на 1,95 гривен, автогаза на 5,8 гривен за литр.