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Путін назвав "спільні інтереси" , які планує обговорити з Байденом

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Субота 05 червня 2021 10:18
Путін назвав "спільні інтереси" , які планує обговорити з Байденом Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент РФ Володимир Путін назвав теми, які він планує підняти в розмові з президентом США Джо Байденом. Зустріч відбудеться 16 червня в Женеві.

Про це повідомляє ТАСС.

Путін назвав Байдена "досвідченим політиком" і висловив надію, що зустріч буде "конструктивною".

"Не дивлячись на протиріччя, які створені не російською стороною, у нас є спільні інтереси... Це вирішення екологічних проблем, стратегічна стабільність, спільна робота з вирішення низки регіональних криз", - сказав президент РФ.

Раніше Путін заявив, що не очікує "нічого проривного" у відносинах з Вашингтоном в ході зустрічі з Байденом.

Нагадавши, Байден і Путін проведуть зустріч 16 червня 2021 року в швейцарській Женеві.

Відомо, що перед зустріччю з Путіним Байден переговорить з президентом України Володимиром Зеленським.

У Кремлі заявили, що на перший саміт президентів США і Росії не готують двосторонніх документів. Крім того, Москва підкреслює, що від зустрічі не варто чекати перезавантаження у відносинах з Вашингтоном.

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