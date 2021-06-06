Зустріч Путіна і Байдена може відбутися не в Женеві, - TDG

Саміт президентів Сполучених Штатів Америки і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна може пройти не в швейцарській Женеві. Зустріч може відбутися на одній з вілл недалеко від міста.

На думку колумніста, найбільш імовірним місцем проведення саміту глав США і РФ стане маєток Lohn, що знаходиться поблизу від столиці Швейцарії міста Берн.

За його словами, вілла Fleur d'eau не підійде для нової зустрічі, бо вона належить Китаю.

"У швейцарської влади досі немає протокольного простору в Женеві, призначеного для двосторонніх зустрічей такого рівня", - зазначає журналіст.

Колумніст підкреслює, що в Женеві важко знайти місце, яке б відповідало рівню зустрічі глав двох найсильніших країн світу.

Нагадаємо, Байден заявив, що підтримує Європу і її цінності. Він запевняє європейців, що це не зміниться і після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як писало РБК-Україна, Путін не очікує "нічого підривного" від зустрічі з Байденом, але сподівається, що зустріч буде позитивною.