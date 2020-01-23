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США пригрозили ліквідацією наступникові Сулеймані

Новини » В світі     23.01.2020 - 13:07
США пригрозили ліквідацією наступникові Сулеймані
Фото: Брайан Хукс (flickr.com)

Америка готова ліквідувати Каани, якщо той продовжить вбивати американців

Сполучені Штати пригрозили ліквідацією новому командувачу спецпідрозділу "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Эсмаилу Каани. Про це заявив спецпредставник США по Ірану Брайан Хук в інтерв'ю Asharq Al-Awsat.

За його словами, Америка готова ліквідувати Каана, якщо той продовжить здійснювати напади і вбивства американських громадян.

"Якщо він піде тим же шляхом вбивства американців, його спіткає та ж доля, що і Сулеймані - ред.). Президент роками ясно давав зрозуміти, що будь-які напади на американський персонал в регіоні будуть зустрічати рішучу відповідь", - заявив Хук.

Нагадаємо, на початку січня США завдали ракетного удару поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули восьмеро людей, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані. Після смерті Сулеймані 3 січня новим командувачем "Кудс" був призначений Есмаїл Каани.

Вбивство Сулеймані в Ірані назвали оголошенням війни. В результаті іранські військові провели обстріл американської бази в Іраку. Після атаки 8 січня іранські військові помилково збили літак "Міжнародних авіаліній України",, який здійснював рейс з Тегерана в Київ. Іранські військові визнали свою провину і заявили, що перебували в режимі бойової готовності і помилково прийняли літак МАУ за ракету. У результаті авіакатастрофи загинуло 176 чоловік.

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