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Тегеран завершив помсту за Сулеймані, - постпред Ірану в ООН

Новини » В світі     09.01.2020 - 01:34
Тегеран завершив помсту за Сулеймані, - постпред Ірану в ООН
Фото: Касем Сулеймані (GettyImages)

За словами дипломата, всі дії Ірану були "пропорційні вбивству Касема Сулеймані"

Іран завершив помсту за вбивство генерала Касема Сулеймані і не буде здійснювати нових військових нападів в разі відсутності агресії з боку США. Про це заявив постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахт-Раванчі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами дипломата, всі дії Ірану були "пропорційні вбивству Касема Сулеймані".

"Вони завершені. Якщо США більше не будуть застосовувати військові дії проти Ірану, з нашого боку - ми також не будемо робити таких дій", - сказав він.

Тахт-Раванчі підкреслив, що ісламська республіка діяла виключно у відповідності зі статтею 51 Статуту ООН, реалізуючи своє право на самооборону.

"Якщо США все ж вирішать розпочати військові дії, в Ірану не буде іншого шляху, крім відповіді", - додав Тахт-Раванчі.

Нагадаємо, в ніч з 7 на 8 січня 2020 Корпус вартових ісламської революції обстріляв бази США в Іраку. Іранське державне телебачення заявляє, що ця атака є ударом у відповідь після того, як за наказом президента США Дональда Трампа в Багдаді був убитий головний командир країни Касем Сулеймані.

Раніше Іран заявляв, що розробив 13 варіантів відповіді США на вбивство Сулеймані, автомобіль якого атакували в Багдаді неподалік від аеропорту за наказом американського президента Дональда Трампа.

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