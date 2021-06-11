RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Білий дім підтвердив візит Меркель в США і назвав дату

Автор: Дмитро Левицький

Канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить офіційний візит до США. Німецький канцлер прибуде до Вашингтону, щоб зустрітися з президентом США Джо Байденом, 15 липня цього року.

Про це повідомили у Білому домі.

Як розповіли в адміністрації президента США, в ході візиту Байден та Меркель обговорять співпрацю по низці спільних проблем, включно з боротьбою з пандемією COVID-19, а також зміни клімату та сприяння економічному процвітанню та міжнародній безпеці.

"Візит канцлера Меркель підтвердить наявність глибоких двосторонніх зв'язків між Сполученими Штатами і Німеччиною", - наголосили в Білому домі.

Нагадаємо, напередодні німецьке видання Handelsblatt розповіло, що Меркель планує поїхати в США, щоб обговорити вирішення суперечок щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Додамо, Меркель та Байден повинні провести двосторонню зустріч на саміті G7 у Британії. Байден хоче в розмові з Меркель торкнутися теми "Північного потоку-2".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Джозеф БайденБілий дімвизитАнгела Меркель