Белый дом подтвердил визит Меркель в США и назвал дату

Канцлер Германии Ангела Меркель совершит официальный визит в США. Немецкий канцлер прибудет в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом, 15 июля этого года.
Об этом сообщили в Белом доме.
Как рассказали в администрации президента США, в ходе визита Байден и Меркель обсудят сотрудничество по ряду общих проблем, включая борьбу с пандемией COVID-19, а также изменения климата и содействие экономическому процветанию и международной безопасности.
"Визит канцлера Меркель подтвердит наличие глубоких двусторонних связей между Соединенными Штатами и Германией", - подчеркнули в Белом доме.
Напомним, накануне немецкое издание Handelsblatt рассказало, что Меркель планирует поехать в США, чтобы обсудить решение споров вокруг российского газопровода "Северный поток-2".
Добавим, Меркель и Байден должны провести двустороннюю встречу на саммите G7 в Британии. Байден хочет в разговоре с Меркель затронуть тему "Северного потока-2".