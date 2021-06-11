Белый дом подтвердил визит Меркель в США и назвал дату

Канцлер Германии Ангела Меркель совершит официальный визит в США . Немецкий канцлер прибудет в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом, 15 июля этого года.

Об этом сообщили в Белом доме .

Как рассказали в администрации президента США, в ходе визита Байден и Меркель обсудят сотрудничество по ряду общих проблем, включая борьбу с пандемией COVID-19, а также изменения климата и содействие экономическому процветанию и международной безопасности.

"Визит канцлера Меркель подтвердит наличие глубоких двусторонних связей между Соединенными Штатами и Германией", - подчеркнули в Белом доме.